СМИ: Волкер покидает пост представителя США в Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку.



Как сообщает The New York Times, в пятницу, 27 сентября, Волкер сообщил о своем решении на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.



На следующей неделе он будет допрошен в рамках расследования о возможном давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.



По информации CNN, Волкер — один из з ключевых фигурантов этого дела, так как организовывал встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

