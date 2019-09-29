В столице Калмыкии протестовали против назначения экс-главы «ДНР» главой города

Фото: Кавказ.Реалии

Жители города Элиста в Калмыкии (РФ) вышли на народный сход в знак протеста против назначения исполняющего обязанности главы города экс-главы группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».



Также была создана петиция с требованием отстранить его от должности, по состоянию на 14:00 она набрала 1516 подписей.



На сходе дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали негодование. Орзаева захлопали, загукали и ему пришлось прекратить свое выступление.



На мероприятии присутствовала полиция, порядка 10 человек.



«Цель схода - посмотреть друг на друга и дать огласку в соцсетях. Чтобы люди выкладывали фотографии со схода - и больше горожан узнавало о происходящем. Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии», - сказал другой инициатор схода, журналист Бадма Бюрчиев.



По оценке одного из инициаторов схода, председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерия Бадмаева, на площадь пришло 100-150 человек. В тоже время Бюрчиев считает, что можно говорить о 500 участниках.



Обращение к городскому собранию также было опубликовано в соцсетях.