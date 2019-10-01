Зеленский: В Минске обсуждают следующий этап освобождения украинцев

В Минске Трехстороння контактная группа сегодня обсуждала следующий этап освобождения украинских пленных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Он отметил, что «особенное внимание» хочет уделить журналисту Станиславу Асееву, который уже более двух лет находится в плену группировки «ДНР».



«Мы прилагаем максимальные усилия для его возвращения и всех наших граждан», - отметил президент.



Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свою очередь, общаясь с журналистами в столице Беларуси, выразил надежду, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) на очередной встрече 15 октября в Минске согласует обмен пленными на Донбассе.



«Я очень на это надеюсь, все этого очень хотят. Стороны очень усердно работают над этим вопросом», - цитирует Сайдика «Интерфакс-Украина».

Станислав Асеев работал в неподконтрольном украинским властям Донецке под псевдонимом Васин. В 2017 году он был задержан группировкой «ДНР» удерживается боевиками.



17 августа на телеканале «Россия 24» вышел сюжет под названием «Украинский журналист-шпион», в котором Асеев якобы признался в сотрудничестве с украинской разведкой.



Украинские и международные медиаорганизации возмутились показом в эфире российского канала интервью с Асеевым. Они высказали сомнения в правдивости признания журналиста и подозревают, что он сделал это под давлением.