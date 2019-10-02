СМИ: В США одобрили продажу Украине новой партии Javelin

Госдепартамент одобрил, а Конгресс США неофициально подтвердил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin на 39 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех источников.



По словам одного из них, о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных пусковых установок может быть объявлено во вторник, 8 октября.



Договор о продаже Javelin не является частью программы военной помощи США Украине в размере 250 миллионов долларов.



В 2018 году США прожали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок.



