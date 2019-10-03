Путин заявил, что верит в стремление Зеленского достичь мира на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в стремление президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом он сказал в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».



«Верю, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе, если сделает это — утвердится как честный и мужественный политик, и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что это его искреннее убеждение. Сможет ли он противостоять тем, кто против урегулирования — мне трудно сейчас это сказать», — отметил Путин.



«Мы видим определенные колебания. Это, вроде бы как, неизбежно. Он должен договариваться со всем народом, каких взглядов они бы не придерживались», — добавил он.



Отвечая на вопрос о том, не стоит ли изменить редакционную политику некоторых федеральных телеканалов РФ в отношении Украины, президент РФ сказал: «Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе».