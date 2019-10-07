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Кремль отказался дать гарантии отвода войск «Л-ДНР» в районе Петровского и Золотого

07 октября 2019, 15:28

Кремль отказался дать гарантии отвода войск «Л-ДНР» в районе Петровского и Золотого

В Кремле отказались дать гарантии отвода войск боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР» в районе Петровского и Золотого, объяснив это тем, что Россия не является «стороной конфликта», а только может оказывать на них «определенное влияние». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Вы знаете, что Кремль безусловно имеет определенное влияние на "республики Донбасса", но вы знаете, что "республики Донбасса" в данном случае — это самостоятельный субъект урегулирования этого конфликта». «Кремль не является стороной этого конфликта», — заявил Песков. Он подчеркнул что Россия «не является стороной этого конфликта» и вместе с Германией и Францией является «гарантом Минского плана действий».

«Мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и положены на бумагу, под которой стоят подписи четырех [глав государств "нормандского формата"], чтобы все эти мероприятия выполнялись», — заверил представитель Кремля.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Дмитрий Песков
Прочее
Разведение сторон
Организации
ДНР ЛНР
Места
Золотое Петровское

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