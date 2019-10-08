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ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры

08 октября 2019, 09:00

ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения двух квартир в Докучаевске в результате огня из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.

«На ул. Ленина, 106, в Докучаевске, примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома наблюдатели видели отверстие (диаметром 6 см) в западном окне балкона и еще одно отверстие (диаметром 7 см) во внешней стороне стеклопакета внутреннего окна между балконом и квартирой. Также члены патруля Миссии видели осколки стекла на полу на балконе», - говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия. Жительница квартиры рассказала команде миссии, что в ночь со 2 на 3 октября в этом районе произошли обстрел и стрельба и что в то время она с мужем и внучкой находились в квартире.

Также повреждения были обнаружены в квартире на первом этаже по ул. Центральной, 93.

По словам жительницы квартиры, вернувшись домой 3 октября, она заметила, что окно в ее квартире было разбито.

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