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Лукашенко назвал ситуацию на Донбассе конфликтом России и Украины

08 октября 2019, 12:50

Лукашенко назвал ситуацию на Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с 2014 года на Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на международном форуме в Минске, передает ТАСС.

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей», — заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, главное, чтобы Украина и РФ «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения». Тогда, считает Лукашенко, «будет место и ДНР, и ЛНР». «Тогда будут подвижки и по 400 километрам границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и так далее», — заявил белорусский лидер.

По его словам, президент Владимир Зеленский понимает проблематику конфликта и «нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему». «Многое зависит от нас, и мы должны взять на себя большую ношу, большую часть в решении этой проблемы», — заявил президент Беларуси

Он считает экзаменом для Европы ее действенное участие в урегулировании конфликта в Украине. «Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет — будем собираться, разговаривать. Но толку будет мало», — констатировал Лукашенко. Президент Беларуси добавил: «Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека [Зеленского]».

Также Лукашенко убежден, что окончания войны на Донбассе нельзя будет добиться без участия США в переговорах. По его словам, Вашингтон погружен в происходящие в Украине политические и экономические процессы.

«Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают», — заявил Лукашенко.

При этом он упрекнул президента США Дональда Трампа за слова о том, что «Европа ничего не делает» по урегулированию конфликта. «Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано», — заключил Лукашенко.

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