Конгресс обвинил Госдеп в сокрытии переписки главного свидетеля в деле импичмента Трампа

Гос департамент США скрывает сообщения посла в ЕС, касающиеся расследования импичмента президента Дональда Трампа, заявил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.



Гордону Сондленду, послу США в Европейском Союзе, в Госдепе приказали не появляться 8 октября на запланированное интервью с комитетами Палаты, которые ведут расследование импичмента.



«Конгресс не только лишен его показаний, но мы также знаем, что посол имеет текстовые сообщения или электронные письма на личном устройстве, которые были предоставлены Государственному департаменту, хотя мы просили их у посла, и Государственный департамент также удерживает эти сообщения», — сказал Адам Шифф.



«Эти сообщения также имеют глубокое значение для этой проверки и расследования импичмента», — отметил Шифф.



«Неспособность обеспечить этого свидетеля, невыдача этих документов — мы считаем это дополнительными вескими доказательствами препятствования конституционным функциям Конгресса — равноправной ветви власти», — сказал он.



«Мешая нам услышать этого свидетеля и получить эти документы, президент и государственный секретарь принимают меры, которые мешают нам получать факты, необходимые для защиты безопасности нации», — добавил он.



Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.