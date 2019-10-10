Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разделяет украинцев на тех, кто живет на подконтрольной Украине территории и в оккупации.



«Я всегда обращаюсь ко всем украинцам», — отметил он в ходе пресс-марафона.



При этом президент подчеркнул, что если какой-либо житель Донбасса «думает, что она не украинец, то я не могу сейчас ему влезь в мозг». По словам Зеленского, это видение этого человека, его желание.



Президент призвал не поддаваться на влияние «любых СМИ». Жителям неподконтрольной части Донбасса, которые смотрят российские телеканалы, Зеленски порекомендовал делать это как герой российского комика Сергея Светлакова из сектч-шоу «Наша Russia»: «Сиди и говори: "что ты врешь", "я тебе не верю", "наши парни скоро вернутся". Это такая защита».



При этом президент подчеркнул, что Киев делает все, чтобы в оккупации вещали украинские каналы, «но это очень сложно».

