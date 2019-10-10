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Зеленский выступил за переговоры с Коломойским по ПриватБанку. Но при международном участии

10 октября 2019, 13:28

Зеленский выступил за переговоры с Коломойским по ПриватБанку. Но при международном участии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за проведение переговоров с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским относительно будущего этого финучреждения и решения судебных споров о национализации. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона.

При этом президент подчеркнул, что все эти вопросы должны решаться при участии международных независимых экспертов. «Но как только мы хотели приглашать олигархов и с ними обговорить сложные вопросы, их лозунги, появилось одно фото. После этого сами международные эксперты и СМИ начали говорить: "Начали договариваться". Я сказал, что, если так нельзя, то все в суд», — отметил Зеленский, имея в виду опубликованную фотографией со встречи с Коломойским.

Президент допускает проигрыш Украины в судах в спорах с Коломойским по ПриватБанку в отсутствие досудебных договоренностей.

Зеленский отметил, что хотел переговорить с по ситуации с банком, однако такое решение раскритиковало и общество, и международные партнеры Украины.

«Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков... Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать — ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ему «не дают проводить переговоров с олигархом». Но он полагает, что олигархи согласятся на компромисс в пользу Украины, потому что в стране продолжается война.

17 сентября издание Financial Times опубликовало статью с комментарием премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно вероятного компромисса с Игорем Коломойским по ПриватБанку. Сам Гончарук такое заявление опроверг.

13 сентября Игорь Коломойский заявил о появлении «окна возможностей» в заключении мирового соглашения по ПриватБанку.

Коломойский неоднократно заявлял, что хочет получить от государства компенсацию за национализацию ПриватБанка в размере 2 миллиардов долларов. Именно в такую сумму бизнесмен оценил собственный капитал, который он вложил в банк.

ТЕМЫ

Люди
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Организации
Приватбанк

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