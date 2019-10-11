Минкультуры добавило в санкционный список актеров фильма «Ополченочка»

Министерство культуры Украины внесло обновило список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В список были добавлены фамилии еще четырех российский актеров. Об этом говорится на сайте министерства.



В список включили Наталью Колоскову, Марию Перн, Юрия Миронцева и Анатолия Фалинского. В министерстве не уточнили о причинах санкций.



Эти актеры играли роли в фильме «Ополченочка», который снимали на территории неподконтрольной украинской власти Луганской области.

Среди российских артистов, которым запрещен въезд в Украину, - российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов, Алиса Фрейдлих и другие.