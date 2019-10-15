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Раду призвали поддержать выделение шахтерам одного миллиарда гривен

15 октября 2019, 11:00

Раду призвали поддержать выделение шахтерам одного миллиарда гривен

В Верховной Раде в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о дополнительном выделении одного миллиарда гривен на выплату зарплат горнякам государственных шахт. Об этом сообщила представитель Кабинета министров в парламенте, депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Она отметила, что советующее изменение в бюджет было принято на заседании правительства в субботу. «И мы просим его как можно быстрее рассмотреть и принять» — отметила Верещук во время согласительного совета глав фракций и комитетов.

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