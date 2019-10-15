Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Представитель Зеленского заявил о недопустимости разделения вопросов Донбасса и Крыма

15 октября 2019, 17:22

Представитель Зеленского заявил о недопустимости разделения вопросов Донбасса и Крыма

Вопросы возвращения Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей нельзя разделять, подчеркнул представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

«Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс — это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне. И, если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить: "Потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата», — сказал он во время круглого стола «Вызовы переговоров о Донбассе: как сделать реинтеграцию безопасной для Украины?» в Киеве.

По словам представителя президента, вопросы реинтеграции и деоккупации ОРДЛО и Крыма являются неразделимыми. «Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий», — добавил он.

Кориневич выразил надежду, что первые наработки относительно реинтеграции Крыма и части Донбасса будут представлены до конца года. Он отметил, что этим занимается рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.

Также Кориневич отметил, что в своей работе Комиссия не разделяет тематические направления, которые касаются Крыма и Донбасса. «В первую очередь, мы говорим об анализе нацианольного законодательства для выявления и исправления дискриминационных положений ВПЛ и граждан проживающийх на временно оккупированных территорий, завершение работы по концепции переходного правосудия... И, безусловно, стратегия деоккупации и реинтеграции», — назвал три этих направления представитель президента.

Вместе с тем Кориневич полагает, что над стратегией деоккупации и реинтеграции незаконно аннексированного Крыма и ОРДЛО «надо работать длительное время».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Антон Кориневич
Места
Крым ОРДЛО

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
09:28
В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии
21:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:11
Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
все новости
18:45
ТКГ не согласовала новый график разведения сил на Донбассе
17:22
Представитель Зеленского заявил о недопустимости разделения вопросов Донбасса и Крыма
17:00
Кулеба: Этническим украинцам за рубежом могут начать давать двойное гражданство
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
15:39
Адвокат: Фигуранты «дела украинских диверсантов» включены в список обмена
15:30
На марше «Нет капитуляции» в Киеве заметили людей с символикой немецких неонацистов
15:04
Шахтеры собираются пикетировать Луганскую обладминистрацию
14:05
Адвокат украинца, которому смягчили приговор в РФ, заявил о его включении в список обмена
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
13:17
Украинская сторона заявила о новом обстреле боевиками участка разведения у Золотого
13:09
ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с экс-владельцами
12:22
В «Слуге народа» обещают повысить ренту на руду не только Ахметову, но и Коломойскому
12:19
Российский суд смягчил приговор гражданину Украины по делу о шпионаже
11:39
Суд в Латвии конфисковал 30 млн долларов, которые связывают с экс-чиновниками Украины
все новости
ВИДЕО
Зеленский наградил военных на передовой в Донецкой области
14 октября, 19:15
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14 октября, 14:30
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция