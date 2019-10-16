Кремль счел неожиданным предложение Украины распустить «Л-ДНР»

В Кремле заявили, что требование Украины распустить группировки «ДНР» и «ЛНР» является неожиданной «новой вводной», которую трудно комментировать. Об этом заявил пресс-секретрь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.



«Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, от Минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей и так далее, пока непонятно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, готов ли Кремль способствовать роспуску незаконных формирований «Л-ДНР».



На уточняющий вопрос, почему Украина отходит от Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, если в этом документе нигде не указано о «республиках», Песков заявил, что «этот Комплекс мер был также парафирован представителями этих «республик», и финализация Комплекса мер как документа была бы невозможной без согласования с представителями «республик».

15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений. В частности, речь шла о роспуске «Л-ДНР» и полном прекращении огня.



Ранее такие требования озвучивались украинской стороной на заседаниях ТКГ при президентстве Петра Порошенко.