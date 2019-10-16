СБУ обвинила «Л-ДНР» в вербовке заключенных, которых передают украинской стороне

Служба безопасности Украины заявила, что так называемые спецслужбы при группировках «ДНР» и «ЛНР» вербуют осужденных для выполнения подрывной деятельности после их передачи на контролируемую украинской властью территорию.



«Установлено, что созданные и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество. Они должны были выполнять задачи в ущерб государственные безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения», — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



Как рассказали в спецслужбе, по личным свидетельствам многих из заключенных, боевики прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания.



В СБУ отметили, что среди заключенных, которые в 2019 году были этапированы на контролируемую Украиной территорию, контрразведка в различных регионах страны выявила 11 завербованных человек и 20 осужденных, в отношении которых осуществлялась вербовка.



По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 на неподконтрольной территории, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами «ЛНР».







Также СБУ объявила о фактах использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, житель Днепропетровщины, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов группировки боевика «Безлера».



За каждым выявленным фактом осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Госизмена карается лишением свободы на срок до 15 лет.



При этом в СБУ напомнили, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступной задачи не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи со спецслужбой противника.