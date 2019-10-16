Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса

16 октября 2019, 23:12

«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса

В группировке «ДНР» заявляют, что «тесно взаимодействуют» с Пенсионным фондом Российской Федерации.

В одном из сообщений на сайте, подконтрольном «ДНР» говорится, что с начала текущего года местные «пенсионные органы ДНР» получили от российских органов около 12 тысяч запросов: на подтверждение стажа и заработной платы на предприятиях при «ДНР», запросы о высылке пенсионных дел и дополнительных аттестатов о выплате пенсии лицам, переехавшим на постоянное проживание в Российскую Федерацию.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство, смогут получать российские страховые пенсии по возрасту, но только если переедут на постоянное жительство в Россию.

Выплата пенсий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей после получения ими российских паспортов не будет большой нагрузкой на пенсионную систему России, заявил ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

ТЕМЫ

Прочее
Пенсии
Организации
ДНР

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
16:15
Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
23:55
В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
09:28
В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии
21:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:11
Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
все новости
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
22:52
От снайперских пуль на Донбассе погибли двое украинских военных. Известны их имена
22:09
В ООН настаивают, что сайт «Миротворец» действует незаконно
21:45
У пенсионеров Донбасса одна из самых высоких пенсий в Украине
20:50
Франция и Германия увидели положительные сдвиги в разрешении ситуации на Донбассе
19:35
На Донбассе сегодня были обстрелы, потерь среди украинских военных нет
19:03
На заправке в Луганской области произошел пожар, один человек пострадал
17:13
СБУ обвинила «Л-ДНР» в вербовке заключенных, которых передают украинской стороне
17:09
Кабмин согласовал назначение заместительницы главы Донецкой ОГА
16:15
Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»
16:00
Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии соприкосновения
15:39
В Луганской области суд арестовал боевика батальона «Заря»
15:16
Гончарук сказал, что не слышал текстов «Сокири Перуна», а на вечеринку пригласили ветераны
15:09
Рада одобрила отмену выплат депутатам-прогульщикам
все новости
ВИДЕО
Зеленский наградил военных на передовой в Донецкой области
14 октября, 19:15
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14 октября, 14:30
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция