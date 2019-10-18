«Схемы»: Российский олигарх Дерипаска добывает в Украине сырье, которое вывозят в РФ для создания оружия

Компания российского олигарха из ближайшего окружения президента России Олега Дерипаски в обход санкций добывает в Украине кварцит и продает его российским оборонным предприятиям для производства вооружения. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».



В мае 2018 года Дерипаску внесли в санкционный список СНБО. Ему запретили въезд в Украину, а также заблокировали активы на территории страны и запретили выводить из них деньги. В этот перечень попали три его предприятия, которые «противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы Российской Федерации».



Однако среди компаний, которые контролирует Олег Дерипаска, есть кипрская United Company Rusal Silicon Limited и ее конечный бенефициар Emergofin BV. Эти компании под украинские санкции не попали.



В Службе безопасности Укрианы «Схемам» не объяснили, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху.

Компания United Company Rusal Silicon Limited с 2011 года является владельцем ООО «Глуховский карьер кварцитов». Предприятие добывает в Сумской области кварцит и вывозит его в Россию, где из него создают кремний в том числе и для оборонной промышленности.



На официальном сайте российского завода «Кремний-Урал» Дерипаски указано, что они «производят кремний из кварцита, который добывают на Глуховском карьере Банического разреза (Украина). О сотрудничестве с россиянами, как с компанией, которая находится «под общим контролем», пишет в своем финансовом отчете само ООО «Глуховский карьер кварцитов».



Банницкий карьер более 90% добычи продает в Россию: в 2018 году основными покупателями сырья стали «Кремний-Урал», а также Новолипецкий металлургический комбинат другого российского олигарха Владимира Лисина. В то же время Украина вынуждена импортировать кремний из Китая.



Журналисты выяснили, что в 2019 году «Кремний-Урал» продал кремний на 11,5 тысяч долларов «Новосибирскому Механическому Заводу «Искра». Это предприятие в российских СМИ упоминается как участник гособоронзаказа в прошлые годы. У него есть контракты с другими структурами российского концерна «Ростех», которые являются участниками военно-промышленного комплекса.



Кроме того, с 2014 года у «Кремний-Урала» есть контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова. Здесь разработали и поставили на серийное производство для российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники. И здесь и в дальнейшем создают системы современного высокоточного оружия, для которых нужен кремний.



Разработки конструкторского бюро украинская сторона замечала на Донбассе. Так, в феврале 2019 года в поселке Новолуганское один из домов обстреляли из артиллерийского комплекса «Краснополь», который разработало упомянутое КБ.