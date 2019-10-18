Полномочия членов НАПК досрочно прекращены

Полномочия членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) досрочно прекращены в соответствии с законом «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».



Закон вступает в силу с 18 октября.



В течение двух месяцев, до 18 декабря, должен быть избран новый глава НАПК. По результатам конкурса его изберет комиссия, состоящая из шести членов: трое из них назначаются правительством и еще трое — международными донорами Украины.



Согласно закону, в ведомстве вводится единоличное управление вместо коллективного, а глава избирается сроком на 4 года без возможности переизбрания.



Увеличивается зарплата главы НАПК: с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (77,4 тысячи гривен).