Меркель и Путин обсудили подготовку ко встрече «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс-Украина».



«Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в «нормандском формате», — сказано в заявлении Зайберта.



Помимо «нормандского формата» стороны обсудили положение в Сирии и Ливии, а также «текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину».

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что конкретной даты проведения саммита лидеров «нормандской четверки» еще нет, переговоры об этом ведутся.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится в ноябре.





