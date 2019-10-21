Макрон и Путин не согласовали дату встречи «нормандской четверки» в телефонном разговоре

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию ситуации на востоке Украины. О дате встречи «нормандской четверки» не договорились. Об этом сообщает пресс-служба Кремля



В Кремле отметили, что во время обсуждения возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений.



«Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел. Достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении.



Ранее в Кремле заявили, что продвижение в подготовке саммита в «нормандском формате» не наблюдается.