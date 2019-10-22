В Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия воды

В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отсутствия водоснабжения. Такое решение было принято городской комиссией по техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в понедельник, говорится на сайте горсовета.



Местный водоканал задолжал 168 миллионов гривен за электроэнергию компании «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО). Главный инженер «Лисичанскводоканала» Виктор Францов отметил, что платить деньги «ЛЭО» у коммунального предприятия нет возможности.



Мэр Лисичанска Сергей Шилин надеется, что в ситуацию вмешаются органы государственной власти.



«Сегодня государство должно, наконец-то, проникнуться. Приедут члены [парламентской] комиссии, приедут члены правительства», — сказал он в комментарии «UA:Донбасс». По словам Шилина, тарифы в Луганской области сейчас самые большие по стране, а «ЛЭО» «диктует условия на рынке энергетики» и «не хочет слышать» местные власти.



В связи с чрезвычайным положением в больницах Лисичанска приостановлено плановое лечение пациентов, также приостановлена работа роддома — роды будут принимать в Северодонецке. Также был изменен график школьных каникул: они начнутся уже в среду и будут длиться до вторника, 29 октября.

Более 100 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов пятые сутки остаются без водоснабжения.