Россиянин попросил политического убежища на границе с Украиной

Гражданин России попросил политического убежища при въезде в Украину, он сообщил, что власти преследуют его за участие в акциях протеста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Как рассказали пограничники, во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска «Сеньковка» Черниговской области он обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.



По словам россиянина, на родине его преследуют за участие в акциях протеста против действующей власти.



После проверки его направили в органы Государственной миграционной службы Украины.