Комитет Рады предлагает создать должность вице-премьера по Крыму и Донбассу

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий инициирует учреждения должности вице-премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса. Такое решение было принято в рамках выездного заседания Комитета.



«Обратиться к премьер-министру относительно необходимости введения должности вице-премьера по реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий», — зачитал председатель Комитета Дмитрий Лубинец.



На сегодня вопросы, связанные с переселенцами, распределены между различными министерствами и комитетами Рады.