Кандидат на пост главы Луганщины: В Лисичанске начисляли неверные тарифы на воду

Сергей Гайдай, которого правительство согласовало на должность главы Луганской облгосадминистрации, заявил, что жителям Лисичанска начисляют только половину суммы от настоящей стоимости коммунальных услуг. Об этом он сказал «Громадському».



«Там проблема еще и по тарифам. Потому что люди, которые платят, а почти все люди платят нормально за коммунальные услуги. Но получается так, что из 100%, который сейчас должен быть начислен людям, насчитывается не более 50%. И 50 с чем-то процентов выплачиваются. Но остаются еще 40, которые постоянно накапливаются. И эта проблема будет через месяц снова — задолженность», — заявил он.



18 октября 80 тысячей жителей центральной и южной части Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области оказались без воды из-за задолженности «Лисичанскводоканала» перед «Луганским энергетическим объединением». В городе объявлено чрезвычайное положение.



Сейчас Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о возобновлении водоснабжения во всех трех населенных пунктах.



20 октября стало известно, что Виталий Комарницкий уходит с должности главы Луганской областной государственной администрации, а на его место одобрена кандидатура Гайдая.