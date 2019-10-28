Кабмин дополнительного профинансировал «Доступное жилье» на 300 млн гривен

Кабинет министров расширил программу строительства доступного жилья., дополнительно профинансировав ее на 300 млн гривен. Решение было принято во время выездного заседания в Мариуполе Донецкой области 28 октября.



Как передает «Урядовий портал», финансирование к концу 2019 года позволит построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей — переселенцы и около 200 семей участников АТО/ООС.



Таким образом, в случае одобрения Верховной Рады программа строительства доступного жилья будет профинансирована со 100 млн гривен до 400 млн гривен.