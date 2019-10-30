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Зеленский о госстратегии по реинтеграции: В оккупации не начнут говорить по-украински на следующий день

30 октября 2019, 12:25

Зеленский о госстратегии по реинтеграции: В оккупации не начнут говорить по-украински на следующий день

В Украине должна появиться государственная стратегия реинтеграции аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма. Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог», — сказал Зеленский на Форуме Единства в Мариуполе.

По его словам, стратегия должна быть прозрачной, публичной, а также включать компоненты информационной политики и соответствовать реальности. Зеленский отметил, что составляющие этой стратегии будут презентованы сегодня.
«Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями», — считает президент.

Также Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса.

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реинтеграция

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