Зеленский о госстратегии по реинтеграции: В оккупации не начнут говорить по-украински на следующий день

В Украине должна появиться государственная стратегия реинтеграции аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма. Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог», — сказал Зеленский на Форуме Единства в Мариуполе.



По его словам, стратегия должна быть прозрачной, публичной, а также включать компоненты информационной политики и соответствовать реальности. Зеленский отметил, что составляющие этой стратегии будут презентованы сегодня.



«Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями», — считает президент.



Также Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса.