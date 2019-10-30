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Министр усомнилась в эффективности нынешнего дистанционного образования для детей Донбасса и Крыма

30 октября 2019, 13:28

Министр усомнилась в эффективности нынешнего дистанционного образования для детей Донбасса и Крыма

Эффективность образовательных центров, которые предоставляют дистанционное образование жителям неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма вызывают вопросы. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад во время Форума Единства в Мариуполе.

«Когда мы говорим, что внедряем дистанционное образование, а при этом не платим учителям, то у меня возникает вопрос: зачем мы говорим, что дистанционное образование есть? Вопрос эффективности деятельности этих образовательных центров», — сказала Новосад.

Министр пояснила, что учителям сложно учитывать часы, которые они тратят на предоставление дистанционного образования. «Государство им практически не доплачивает», — подчеркнула Новосад. Также ей известно, что некоторые школы, которые «на бумаге» предоставляют дистанционное образование, на самом деле не имеют доступа к интернету. «Возникает вопрос, как наши цифры из отчетов совпадают с реальностью?» — отметила она.

Новосад сообщила, что, согласно статистике, сейчас 4468 детей с неподконтрольных территорий получают образование дистанционно. «Мы видим, что цифра потихоньку растет, но назвать успехом, когда учатся всего 4 тысячи детей, мы не можем», — подчеркнула глава Минобразования. По ее словам, это, с одной стороны, вопрос информационной кампании, а с другой — качество этих образовательных программ и необходимость помощи школам.

Также министр отметила, что важным вопросом является, как Украина будет признавать «документы об образовании, те образовательные результаты, которые эти дети получают на неподконтрольных нам территориях». «Безусловно, документ признать мы не можем, но рано или поздно мы должны найти механизм, как проверять их знания», — подчеркнула Новосад.

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Люди
Анна Новосад
Прочее
Образование дистанционное образование
Места
Крым Луганск Донецк

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