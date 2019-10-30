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Сивохо: На неподконтрольном Донбассе есть люди, готовые идти на выборы от «Слуги народа»

30 октября 2019, 17:58

Сивохо: На неподконтрольном Донбассе есть люди, готовые идти на выборы от «Слуги народа»

Замеры электоральных настроений на неподконтрольных территориях Донбасса, которые проводила партия «Слуга народа», показали, что там есть люди, готовые идти от партии на местные выборы. Об этом «Левому берегу» сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо.

Однако, кто проводил электоральные замеры, он не рассказал.

«Ага, сейчас я вам « сдам » наших людей, которые там работали», - сказал Сивохо.

Он добавил, что на тех территориях есть люди, готовые пойти на местные выборы от «Слуги народа», если они там состоятся.

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Сергей Сивохо

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