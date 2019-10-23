Сивохо заявил, что пропаганда на Донбассе «работала с обеих сторон» и призвал выплачивать пенсии

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо считает, что возвращение жителей региона в украинское пространство осложняется из-за того, что на людей годами «навешивали маркеры», а пропаганда работала «с обеих сторон». Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса» из Краматорска.



«Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой — чужой", когда работала пропаганда с обеих сторон, то очень тяжело это будет», — сказал Сивохо журналистам, отвечая на вопрос, как можно «вернуть людей».



Сивохо выразил мнение, что это очень долгий процесс, который «начинать нужно было уже вчера». «Начнем сегодня», — добавил он.



Также Сивохо считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории. «И это тоже наш шаг навстречу», — добавил советник секретаря СНБО.



Он отметил, что понимает людей, которые получают выплаты группировок «Л-ДНР» и еще приезжают за украинскими пенсиями. «Люди сейчас выживают. Пользуются как могут сложившейся ситуацией», — подчеркнул Сивохо.

Также Сергей Сивохо заявил об уходе из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО.

О назначении Сергея Сивохо советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стало известно 21 октября. Еще одним советником секретаря СНБО по этому направлении стал депутат от «Слуга народа» Максим Ткаченко.



Сивохо сосредоточиться на Донецкой области, Ткаченко — на Луганской.