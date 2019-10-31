Богдан рассказал об усталости Зеленского от критики

Президент Владимир Зеленский «очень болезненно воспринимает» критику, которая звучит в сторону него и его команды. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан.



«Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и из средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает. Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100% правды. Но для него это очень болезненно», — подчеркнул Богдан.



По словам руководителя президентского офиса, именно критикой в соцсетях Зеленский «действительно вымучен». «Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, которые Порошенко и не снилось. Он очень популярное уже в мире лицо», — сказал Богдан, приведя в пример несколько факторов такой популярности.



«В том числе американская история с импичментом. Да и сама избирательная кампания, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире», — отметил глава Офиса президента.



По словам Богдана, поскольку есть такая заинтересованность, Зеленский пытается на этой волне привлечь инвесторов, улучшить имидж Украины, что «очень тяжело и очень много сил забирает и энергии».