«ДНР» заявила о готовности к разведению у Петровского 

«Министр иностранных дел» группировки «ДНР» Наталья Никонорова заявила о готовности к разведению у Петровского 4 ноября. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



По ее словам, «ДНР» намеренна направить 2 и 3 ноября соответствующие уведомления СММ ОБСЕ, а 4 ноября в согласованное ранее время 13:00 (по московскому времени, что соответствует 12:00 по киевскому времени) запустить белую ракету.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после заседания комиссии Украина – НАТО заявил, что разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 4 ноября.