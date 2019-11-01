Из-за высказываний нардепа «Евросолидарности» в адрес Зеленского открыто уголовное производство

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтверждает факт расследования уголовного производства, в котором фигурирует народный депутат фракции «Европейская солидарность» София Федина. Об этом он сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«Да, это правда. И не только он, но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует», - сказал генпрокурор.



Рябошапка подчеркнул, что речь идет о «фактовом деле по этому сообщению в Фейсбуке».



Зеленский во время общения с добровольцами в Золотом Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого нардеп от фракции «Европейская солидарность» Федина разместила в соцсетях видеоролик со следующими высказываниями:



«Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», - сказала волонтер.



«Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы», - добавила Федина.



Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что некорректные высказывания Федины рассмотрит комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.



Нардеп Качура подал в правоохранительные органы заявление на депутата Федину из-за ее некорректных высказываний в адрес президента Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению относительно некорректных высказываний Федины и Звиробий в адрес Зеленского.