Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице «МГБ ДНР» с позывным «Тереза» перенесли

Харьковский апелляционный суд перенес заседание по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный Киевским районным судом сотруднице «министерства государственной безопасности» при группировке «ДНР», гражданке России Ларисе Чубаровой с позывным «Тереза».



Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда, заседание перенесли на 21 ноября в связи с отпуском одной из судей-членов коллегии.



Приговор Чубаровой был вынесен 29 июня 2017 года. Апелляционный суд трижды пытался рассмотреть жалобу на этот приговор, но безуспешно. 3 мая 2018 года взяла самоотвод вся коллегия судей. 18 июля 2018 года и 26 апреля 2018 года о самоотводе заявляли члены коллегии.

Лариса Чубарова была задержана украинскими спецслужбами 7 апреля 2015 года в Харькове.



По информации СБУ, задержанная в начале 2014 года была активной участницей Антимайдана в Харькове и пророссийских протестных акций. После начала боевых действий на Донбассе «Тереза» выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне «ДНР». В феврале 2015 года она по координации руководителя одного из управлений «МГБ ДНР» с позывным «Док» прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп, которые действуют на территории региона. По месту временного проживания Чубаровой было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.



22 сентября 2015 года обвинительный акт в отношении Чубаровой был направлен в суд.



29 июня 2017 года Киевский райсуд Харькова признал ее виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Чубарова и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор.