Украинка MARUV стала артистом года в России по версии MTV

Украинская певица Анна Корсун (MARUV) была признана лучшим артистом 2019 года по версии телеканала «MTV Россия». Об этом сообщается на сайте вещателя.



В этом статусе MARUV выступила на церемонии MTV Europe Music Awards, которая состоялась в воскресенье в испанской Севилье. Победитель определялся путем онлайн-голосования поклонников, которое длилось месяц.





Также среди номинантов категории были Face, Little Big, Noize MC и Zivert.



В октябре 2017 года «MTV Россия» решил изменить название региональной номинации с «Лучший российский исполнитель» на «Лучший исполнитель по версии MTV Россия». В том же году эту награду получил украинский певец Иван Дорн.



На сайте международной премии номинация до сих пор указана как «Лучший российский исполнитель» (Best Russian Act).

MARUV победила в финале национального отбора на «Евровидение-2019», однако не смогла представить Украину на конкурсе из-за скандала.



Украинская версия телеканала MTV вещала с 2007 по 2013 год. Сейчас номинации от Украины нет.