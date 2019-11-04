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Командующий ООС: После разведения жители не остаются в «серых зонах»

04 ноября 2019, 14:02

Командующий ООС: После разведения жители не остаются в «серых зонах»

Командующий операцией объединенных сил Владимир Кравченко пообещал, что украинская сторона предпримет все возможные меры, чтобы отведение сил на определенных участках линии соприкосновения на Донбассе не ослабило оборонительные возможности украинских подразделений на этих участках.

«Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких "серых зонах"», — сказал он во время брифинга в Краматорске.

По словам Кравченко, жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. «Часть Катериновки, которая попала в границы участка разведения, также не будет "серой зоной". Это скорее район безопасности, где после завершения процесса разведения будут работать представители международных гуманитарных организаций. Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти», — добавил он.

Командующий ООС подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в случае любых провокаций противника готовы предоставить защиту гражданским лицам. «А в крайних случаях, если того будет требовать оперативная обстановка, и враг нарушит условия разведения, вернуться на предыдущие позиции, и сдержать или отбить наступление противника», — добавил он.

Кравченко отметил, что разведение сил в районе Петровского может произойти только после того, как наблюдатели ОБСЕ подтвердят соблюдение семидневного режима прекращения огня на участке разведения. «Последний обстрел участка разведения № 3 [у Богдановки и неподконтрольного украинским властям Петровского] был зафиксирован 29 октября и подтвержден [в отчете СММ ОБСЕ] 30 октября», — пояснил он.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Кравченко
Организации
Штаб ООС
Места
Золотое Петровское
Прочее
Разведение сторон

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