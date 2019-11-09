76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт

76% жителей подконтрольной боевикам территории Донбасса считают, что в регионе происходит внутренний украинский конфликт. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого «Нью Имидж Маркетинг Групп» в рамках исследования Украинского института будущего и «Зеркала недели».



Так, 76% «полностью согласны» и «скорее согласны» с тем, что война в Донбассе — это внутренний украинский конфликт (35,6 и 40,5% — соответственно).



«Скорее не согласны» с этим — 14,1%, абсолютно несогласны — 9,3%.



3,1% «полностью согласны» с тем, что война на Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками. 6,4% с этим, «скорее согласны».



При этом 86% с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва — «скорее не согласны» (45,1%) и «абсолютно не согласны» (44,9%).



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов. 800 человек были опрошены в формате face-to-face в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.