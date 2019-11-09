Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ

34% жителей неподконтрольной властям части Донбасса уверены в улучшении своей экономической ситуации в ближайшие 5 лет. Практически столько же — 35,4% — связывают подобное развитие событий с интеграцией в РФ. Об этом говорится в совместном исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели», проведенном при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».



3,5% опрошенных считают, что улучшение их финансовой ситуации может быть связано с интеграцией в Украину.



9,9% респондентов, убеждены в том, что Украина может помочь неподконтрольной части Донбасса стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив этим территориям широкую автономию.



10,9 % людей, проживающих на оккупированных территориях, устраивает сегодняшний баланс сил или создание независимого государства по типу Осетии или Абхазии.



Ожидающие ухудшения ситуации связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину — неважно в каком статусе, все равно плохо — 26,8%. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределения или замораживания конфликта — 23,1% считают, что экономика пойдет вниз в случае такого развития событий. И только 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию.



При этом, прогнозируя улучшение или ухудшение экономической ситуации в своем регионе, соответственно 40,2 и 43,3% жителей ОРДЛО затрудняются или отказываются ответить на вопрос: с чем или с кем это может быть связано.



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов. 800 человек были опрошены в формате face-to-face в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.