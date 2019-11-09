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Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах

09 ноября 2019, 16:07

Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах

73,4% жителей неподконтрольной властям части Донбасса не желают видеть украинские партии на выборах. Об этом говорится в совместном исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели» при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».

Так, 33,6% скорее не хотят допускать украинские партии на выборы и 39,8% — однозначно нет.

8,5% респондентов однозначно хотят видеть в избирательных бюллетенях названия украинских политсил, еще 14,2% — скорее хотят, чем не хотят.

Украинские политические партии и Центральная избирательная комиссия занимает первые места в антирейтинге доверия среди жителей неподконтрольной территории.

57,8% респондентов против присутствия ЦИК на местных выборах: «однозначно нет» ответили 32,6% опрошенных, «скорее нет» — 25,2%.

Только 38,4% жителей ОРДЛО согласны с участием ЦИК Украины в выборах в Донбассе — «однозначно да» сказали 11,1% опрошенных, «скорее да» — 27,3%.

На вопрос «Согласны ли вы с тем, что на местных выборах кандидатами должны быть только граждане Украины?», «однозначно да» ответили лишь 11,6% респондентов. Еще 15,4% колеблются, но все же выбрали графу «скорее да».

25,5% участников опроса не против, чтобы участие в выборах принимали граждане других стран, еще 45,4% ответили «скорее нет».

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выборы на Донбассе

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