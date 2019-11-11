Российский медиахолдинг опроверг, что их журналисты попали под обстрел на Донбассе

В пресс-службе российского государственного медиа-холдинга ВГТРК заявили, что съемочная команда телеканала «Россия 24» не попала под обстрел на Донбассе. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Съемочная группа не попадала под обстрел», — говорится в заявлении.



В свою очередь «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале утверждает, что под обстрел попали фрилансеры, которые снимали сюжет для телеканала «Россия 1» (входит в ВГТРК).



Ранее пресс-служба «народной милиции» при группировке «ДНР» заявила, что съемочная группа «Россия 24» сегодня днем попала под обстрел в поселке Ясное.