Глава МИД рассказал о документе, который хочет принять «нормандская четверка»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о пунктах документа, который, как ожидается, будят принят на встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украины, России, Франции и Германии). Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.



Пристайко напомнил, что 2 сентября в Берлине на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки» обсуждалось лишь два условия для встречи на высшем уровне — применение «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. «Никакого третьего условия мы не обсуждали, но как вы помните в последующие дни появились заявления, и в частности пресс-секретаря президента России Пескова о том, что надо иметь железные договоренности. Потом эта фраза переросла в определенный документ», — добавил глава МИД.



Пристайко уточнил, что на встрече в Берлине речь шла не о договоренностях, а об определенном заявлении, в котором надо зафиксировать, чего лидеры «нормандского формата» желают достичь во время саммита. первом пункте говорится о том, что лидеры встретились определенного числа, но дата окончательно еще не определена.



«Второй пункт: лидеры отметили прогресс в разведении [сил и средств], лидеры отметили прогресс в направлении применения "формулы Штайнмайера" и лидеры предлагают своим министрам иностранных дел, или кто будет назначен, продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на следующих направлениях», — добавил глава МИД.



Он отметил, что ничего больше не согласовывалось.



Накануне помощник президента России Юрий Ушаков допустил проведение саммита в «нормандском формате» до конца года.