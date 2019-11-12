Пристайко: Вести переговоры с «Л-ДНР» бессмысленно

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не общается я с представителями группировок «ДНР/ЛНР», переговоры ведутся только с россиянами. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вечером 11 ноября.



«Мы не ведем переговоры с Донецком и Луганском. Мы ведем переговоры с РФ и посредником между нами выступает ОБСЕ. <...> Да в переговорах в Минске участвуют еще представители луганской и донецкой "республик", но мы даже не разговариваем с ними», — сказал министр.



По его словам, Киев понимает, что настоящим зачинщиком конфликта является Москва, которая всячески поддерживает боевиков.



«Не стоит рассчитывать, что договорившись или начав договариваться с "ЛНР/ДНР" мы чего-то добьемся. Мы понимаем, кто полностью контролирует ситуацию, кто подпитывает не только солдатами и орудием, но и деньгами», — добавил он.

11 ноября завершилось разведение войск вблизи Петровского Донецкой области — последнего из трех пилотных участков. До этого стороны зеркально развели силы в Золотом и Станице Луганской.



Разведение на этих участках и согласование «формулы Штайнмайера» — договоренности от 2016 года — являются условиями встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). 1 октября стало известно о согласовании сторонами «формулы Штайнмайера», предусматривающую механизм проведения выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса.