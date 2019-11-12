Украинская сторона в ТКГ заявила о снятии препятствий для «нормандской» встречи

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ). Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



«Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.



Также подчеркивается, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта.