В Раде большинсвто фракций призывают отложить законороект о рынке земли

Большинство фракций Верховной Рады призывают отложить рассмотрение в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения.



В частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала «снять этот вопрос», чтобы «не обострять ситуацию». Также она настаивает на проведении всеукраинского референдума относительно продажи земли и «изучении всего мирового опыта».



Глава фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что «у каждого депутата есть вопросы к законопроекту». По его словам, сегодня это приведет к расколу в парламенте, а завтра — в стране. «Поэтому мудрым решением буде отложить этот вопрос», — резюмировал он.



В «Европейской солидарности» также недовольны содержанием законопроекта. По словам главы фракции Ирины Геращенко, в частности, в документе не предусмотрен механизм покупки земли украинцами, а лишь ее продажа. «В этой ситуации лучшее — отложить вопрос и сесть за круглый стол», — подчеркнула она.



Категорически против открытия рынка земли выступает «Оппозиционная платформа — За жизнь».



В 10:45 председатель парламента Дмитрий Разумков объявил получасовой перерыв для консультаций с лидерами фракций. Пауза продолжается до сих пор.



В кулуарах представители монобольшинства от «Слуги народа» допускают, что законопроект можно доработать между первым и вторым чтением. В частности, Ирина Верещук назвала законопроест «сырым».



Она, а также глава фракции СН Давид Арахамия рассказали журналистам, что сегодня утром на заседание фракции приезжал президент Владимир Зеленский. Он призвал депутатов поддержать законопроект № 2178-10, кооторый предложил нардеп Сольский (изначально был правительственный законопроект, к котрому добавились 10 альтернативных).



Депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, аткивно выступающий за принятие законопроекта, уверяет, что внутри провластной фракции есть только несколько парламентариев, которые выступают против.