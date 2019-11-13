Тимошенко заявила об уходе «Батькивщины» в оппозицию. В «Слуге народа» не удивлены

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила, что ее политсила переходит в оппозицию к действующей власти из-за принятия в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли сельхозназначения.



Во время брифинга в кулуарах Верховной Рады она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский, поддерживая принятие законопроекта, окончательно перешел «красные линии». Тимошенко считает, что принятие документа направлено «против Украины, в пользу транснациональных корпораций».



«Мы переходим в оппозицию к политике уничтожения Украины, против продолжения эпохи бедности, против распродажи с молотка всех стратегических объектов», — подчеркнула Тимошенко.



Также она пообещала, что ее политсила обратится в Конституционный суд относительно толкования 13 статьи Конституции, в которой указано, что земля является собственностью украинского народа.



В свою очередь глава провластной фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала «НАШ» заявил, что в СН и так считали «Батькивщину» оппозицией. «Наша стратегия от позиции Юлии Владимировны никак не может меняться, потому что мы ее не учитывали и до того. <...> Было понятно, что эта политсила в жесткой оппозиции к программе партии "Слуга народа"», — добавил он.