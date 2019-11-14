В РФ заявили, что их гражданство получили более 170 тысяч жителей Донбасса

Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тысячам жителей временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24», передает «Интерфакс-Украина».



«Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство - на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад», - сказал Голубев.



При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим особой нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.