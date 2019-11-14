Кулик не пришел на переаттестацию и будет уволен из ГПУ

Константин Кулик, ведущий дело в отношении нефтегазовой фирмы Burisma, не прошел аттестацию и будет уволен. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью «Настоящему времени».



В данный момент Кулик «находится на больничном и не пришел на тестирование», которое проводится в рамках аттестации.



«Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем», — сказал Рябошапка.



По его словам, дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.



Сейчас генпрокуратура проводит аудит уголовных производств от предыдущих сотрудников ГПУ, в том числе уголовное производство против Burisma, в которой ранее работал сын вероятного кандидата в президенты США от демократов Джона Байдена Хантер.



«Там, где фигурирует "Бурисма", — это одно огромное производство, в котором фигурирует пол нашей страны, в том числе часть иностранцев, а во всех остальных производствах, о которых я говорил, фигурируют высокопоставленные должностные лица бывшего правительства 2010-13 годов», — сказал Рябошапка.



Сейчас в США проходят слушания в деле об импичменте президента Дональда Трампа, который по свидетельствам ряда чиновников, оказывал давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, связывая предоставление военной помощи Киеву в случае возобновления производства против Хантера Байдена.