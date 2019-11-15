Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии. Он подчеркнул, что ситуацию обостряет новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома», поданный в ноябре.



По словам Путина, в случае прямых поставок газа Россия готова снизить цену на него «до 20 и даже до 25%». «Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — сказал президент РФ.



Путин также подчеркнул, что Москва готова достичь соглашения по газу с Украиной, и в сложившейся ситуации решение остается за Киевом. «Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство, — мы готовы. <...> Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует», — добавил он.

«Газпром» назвал главным условием заключения контракта с «Нафтогаза» отказ от взаимных претензий.



В начале ноября «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» на общую сумму порядка 12 миллиарда долларов. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, речь идет о контракте на поставки газа.



Прежний десятилетний договор о транзите между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года.