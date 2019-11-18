Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандская встреча Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом

Обновлено
18 ноября 2019, 11:06

Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом

Фото: Олег Ляшко / Facebook Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко прибыл в Бориспольскую районную прокуратуру для получения подозрения по делу о драке с народным депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Герусом.

Переда заходом в задние Ляшко сказал журналистам, что принес заявление требованием об открытии уголовного производства против Геруса за «государственную измену» и «злоупотребление властью». По его словам, в результате этих действий украинская энергетика попадает в зависимость от России.

Также Ляшко утверждает, что власть фальсифицирует против него и его команды уголовные дела преднамеренно, из-за позиции против российского присутствия на энергорынке.

Однопартицы Ляшко вели видеотрансляцию того, как он получил подозрение. Также прокурор передал адвокату ходатайство о намерении взять лидера «Радикальной партии» под стражу.

О дате судебного заседания будет сообщено позже.

6 ноября в аэропорту «Борисполь» произошла драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом. На следующий день полиция открыла уголовное производство против Ляшко по статье об угрозе насилием государственному деятелю (статья 364 УК).

С 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Это стало возможным после запуска рынка электроэнергии.

Из-за удешевления украинской электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из России был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре. Андрей Герус прогнозировал, что импорт электроэнергии прекратится 15 ноября.

ТЕГИ

Люди
олег ляшко Андрей Герус

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Главные новости Донбасса за неделю
10:55
В Донецке объяснили причину нехватки общественного транспорта
09:35
В «ДНР» считают, что новый закон об «особом статусе» Донбасса не нужен
09:05
В Донецке сточные воды затопили склад с зерном и приусадебный участок
08:15
Врачи в Горловке не могут рассказывать ОБСЕ о жертве без письменного разрешения боевиков
22:13
ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле
21:15
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
11:10
В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков
10:09
Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:30
В Донецке есть люди, которые до сих пор живут в бомбоубежище
11:57
«ДНР» заявила о задержании беглых преступников в Горловке
11:22
За незаконные перевозки из оккупации двое жителей Луганщины оштрафованы на 200 тысяч гривен
09:46
«ДНР» посадила в тюрьму еще одного обвиняемого в «шпионаже»
08:38
Бородай жаловался Суркову, что Пушилин нанял киллера, чтобы убить его
все новости
13:42
Глава МИД: Все понимают, что после выборов руководство «Л-ДНР» должно исчезнуть
12:40
Кремль подтвердил подготовку к саммиту «нормандской четверки» на 9 декабря
12:29
Россия передала Украине три захваченных корабля
12:10
«Метинвест» сократит до трети админперсонала
12:08
СМИ: Богдан связал митинги «Нацкорпуса» с желанием занять нишу Порошенко
11:06
Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом
11:04
ГБР просит ГПУ и Раду привлечь Порошенко к уголовной ответственности
10:50
Пристайко рассказал, как будет согласован закон об «особом статусе» с ОРДЛО
10:41
Портнов сообщил об аресте 32 млн евро на счетах собственника «Прямого»
09:55
Глава МИД Украины заявил о безальтернативности Минских соглашений, но допустил их частичный пересмотр
09:41
В РФ прошел пятый митинг за отставку мэра, участвовавшего в «ДНР»
09:27
Родные пленного украинского военного не опознали тело, которое передала «ДНР»
08:51
Казахстан не направлял официальных приглашений о переговорах Зеленского и Путина
08:20
На канале Коломойского назвали его интервью NYT «предостережением» в адрес США
22:00
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
ВИДЕО
Захваченные РФ украинские корабли покинули Керчь
17 ноября, 11:19
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
16 ноября, 21:15
Как проходит украинизация школ Донбасса ►
15 ноября, 22:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция