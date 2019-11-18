Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом

Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко прибыл в Бориспольскую районную прокуратуру для получения подозрения по делу о драке с народным депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Герусом.



Переда заходом в задние Ляшко сказал журналистам, что принес заявление требованием об открытии уголовного производства против Геруса за «государственную измену» и «злоупотребление властью». По его словам, в результате этих действий украинская энергетика попадает в зависимость от России.



Также Ляшко утверждает, что власть фальсифицирует против него и его команды уголовные дела преднамеренно, из-за позиции против российского присутствия на энергорынке.



Однопартицы Ляшко вели видеотрансляцию того, как он получил подозрение. Также прокурор передал адвокату ходатайство о намерении взять лидера «Радикальной партии» под стражу.



О дате судебного заседания будет сообщено позже.

6 ноября в аэропорту «Борисполь» произошла драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом. На следующий день полиция открыла уголовное производство против Ляшко по статье об угрозе насилием государственному деятелю (статья 364 УК).



С 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Это стало возможным после запуска рынка электроэнергии.



Из-за удешевления украинской электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из России был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре. Андрей Герус прогнозировал, что импорт электроэнергии прекратится 15 ноября.