«Забобоны»: Зеленский побреется только после возвращения украинских кораблей

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Президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем объяснил, почему вышел к журналистам небритым.



«Хочу извиниться за то, что я небритый — это не просто так. Есть такое украинское слово "забобоны" — чисто украинское слово, очень классное, люблю его. Сейчас мы ждем [взвращения] кораблей, когда они вернутся, я побреюсь», — объяснил Зеленский.



Он добавил, что украинская власть каждый день решает вопросы и делает шаги, которые "приближают нас к возвращению всего того, что принадлежит Украине.

Вчера Россия вернула Украине три военных корабля, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Их буксируют в Одессу.